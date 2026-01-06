Come stanno i feriti di Crans-Montana al Niguarda Il doppio trauma e le operazioni | Si naviga a vista Il governo vallese ora si attiva | Più controlli – La diretta

Al Niguarda di Milano sono ricoverati 11 feriti dell’incendio di Crans-Montana, tutti in condizioni critiche e con prognosi riservata. Le vittime affrontano un doppio trauma e numerose operazioni, mentre le autorità vallesi promettono maggiori controlli per prevenire simili incidenti. La situazione rimane complessa, con i medici che navigano a vista nella gestione delle ferite e delle complicanze.

Al Niguarda di Milano sono ricoverati 11 feriti dell’incendio di Crans-Montana, tutti in condizioni critiche con prognosi riservata. Lo ha comunicato il direttore generale Alberto Zoli durante un punto stampa, spiegando che la situazione clinica varia significativamente: «Alcuni più gravi, altri meno. Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata». Già ieri 5 gennaio, dal reparto di Rianimazione dell’ospedale milanese avevano spiegato come, per i pazienti più gravi, fosse iniziata «una vera e propria battaglia» Intanto il sindaco di Crans-Montana ha ammesso che da cinque anni non venivano fatti controlli sul Costellation. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crans-Montana, Casella (Niguarda): “Per i tre pazienti critici si naviga a vista” Leggi anche: Feriti al Niguarda, "si naviga a vista" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Come stanno i ragazzi dell’incendio di Crans Montana ricoverati al Niguarda; Dopo le vittime, identificati anche tutti i feriti del rogo di Crans-Montana; Tragedia Crans-Montana, il padre di un 16enne romano rimasto ustionato: Sta male ma è vivo; Identificati tutti i feriti del rogo di Crans-Montana: sono 116, 83 ancora ricoverati. Spuntano nuovi dubbi sul locale. Crans Montana, come stanno gli 11 feriti ricoverati al Niguarda: «Prognosi riservata, ustioni estese e funzioni vitali compromesse» - Sono ancora in prognosi riservata gli 11 italiani ricoverati all'opedale Niguarda di Milano dopo essere rimasti gravemente feriti nell'incendio di Capodanno del bar Le Constellation ... leggo.it

Come stanno gli 11 ragazzi feriti a Crans-Montana ricoverati a Niguarda: “Nessuno fuori pericolo, cure lunghe” - 16 anni), con gravi ustioni sul corpo tutti sono sedati e in prognosi riservata. ilgiorno.it

Come stanno i feriti di Crans-Montana al Niguarda. Il doppio trauma e le operazioni: «Si naviga a vista». Il governo vallese ora si attiva: «Più controlli» – La diretta - Al Niguarda di Milano sono ricoverati 11 feriti dell’incendio di Crans- open.online

"Condizioni critiche". Crans Montana, come stanno i ragazzi feriti - facebook.com facebook

#CransMontana ''Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate''. Lo ha dichiarato Antonio Tajani al Tg2. ''I feriti invece stanno per essere tutti accompagnati in Italia" ha aggiunto il vice premier e ministro degli Esteri x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.