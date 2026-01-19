Capaccio piange il 28enne trovato morto al Varco Cilentano | domani i funerali

A Capaccio si terranno martedì alle 9 i funerali di P., il giovane di 28 anni trovato morto al Varco Cilentano. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di San Pietro Apostolo a Capaccio Paestum. Un momento di raccoglimento per ricordare una vita giovane interrotta improvvisamente, in un contesto di dolore e solidarietà per la comunità locale.

Si terranno martedì alle ore 9, presso la chiesa di San Pietro Apostolo a Capaccio Paestum, i funerali di P.F, il giovane di 28 anni residente a Capaccio Paestum rinvenuto privo di vita nella giornata di oggi in località Varco Cilentano. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dramma nel salernitano, 28enne trovato morto al Varco Cilentano: si indaga

Un giovane di 28 anni, residente a Capaccio Paestum, è stato trovato senza vita nel pomeriggio nel territorio di Varco Cilentano, nel salernitano. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa morte improvvisa. La comunità si trova a fronteggiare un momento di tristezza e incertezza, mentre si attende l’esito degli accertamenti.

