Avellino Concerto di Javier Girotto & Vince Abbracciante

Venerdì 20 febbraio alle 21:00, Javier Girotto e Vince Abbracciante suoneranno nella Chiesa del Rosario di Avellino, attirando gli appassionati di musica. Girotto, famoso per il suo sax, e Abbracciante, chitarrista innovativo, porteranno un concerto che unisce jazz e sonorità mediterranee. La location storica offrirà un’atmosfera intima e coinvolgente. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Molti residenti hanno già mostrato interesse, desiderosi di scoprire questa fusione musicale. La serata promette di essere un’esperienza unica per gli appassionati di jazz.

Venerdì 20 febbraio, alle ore 21:00, la Chiesa del Rosario di Avellino ospiterà un evento musicale che promette di incantare il pubblico con l'incontro tra il jazz e le tradizioni del sud del mondo. Javier Girotto, sassofonista argentino e figura di spicco del jazz italiano, e Vince Abbracciante, giovane talento della fisarmonica, offriranno una performance unica che unisce la musica neoclassica, l'improvvisazione libera e la raffinata espressività del jazz. Quello che i due artisti propongono è un vero e proprio ponte sonoro tra il sud Italia e il Sud America, un abbraccio vigoroso che richiama il ritmo del tango e l'emotività dei folclori di tutto il mondo.