Note di Cantiere Paola Arnesano e Vince Abbracciante in concerto in via Argiro

Domani, venerdì 16 gennaio, si svolgerà l’ottavo appuntamento della rassegna musicale Note di Cantiere a Bari. Promossa dal Comune in collaborazione con Puglia Culture, l’iniziativa trasforma il cantiere di via Argiro in un palcoscenico all’aperto, offrendo un concerto gratuito di Paola Arnesano e Vince Abbracciante. Un’occasione per vivere un momento culturale nel cuore della città, valorizzando lo spazio pubblico attraverso la musica.

Si terrà domani, venerdì 16 gennaio, l’ottavo appuntamento gratuito della rassegna musicale Note di Cantiere, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture, per trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto. Protagonisti, a partire dalle ore 18.30, saranno Paola Arnesano & Vince Abbracciante per presentare “Tango e Ta’ngheri”, un concerto che ripercorre alcune tappe dell’evoluzione di una musica sanguigna, dal tango “milonguero” di Carlos Gardel a quello “nuevo” di Astor Piazzolla, attraverso la rilettura più jazzistica dei brani, fatta di guizzi interpretativi e improvvisazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: “Note di Cantiere”, esibizione degli Swing 31 in via Argiro

Leggi anche: Paola Arnesano introducing Chiara Ceo sing Ella Fitzgerald & Sarah Vaughan

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Note di Cantiere”, il quartetto di Roberto Ottaviano per il settimo appuntamento dedicato a concerti gratuiti a Bari; A Bari per ‘Note di Cantiere’, l’attesissimo concerto di Roberto Ottaviano con il progetto “Pinturas”.