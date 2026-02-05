Claudio Vignali e Javier Girotto | Argentitalia

Claudio Vignali e Javier Girotto portano in Italia il loro nuovo album, Argentitalia. I due musicisti, tra i più riconosciuti nel panorama jazz mondiale, hanno appena lanciato il disco che unisce le sonorità italiane e argentine. Vignali al pianoforte e Girotto al sax si sono incontrati in studio e hanno creato un mix di melodie che riflettono le loro radici e le loro esperienze musicali. L’album è già disponibile e promette di portare una ventata di freschezza nel panorama jazz.

Claudio Vignali e Javier Girotto, due tra i massimi esponenti – rispettivamente del pianoforte e del sax – a livello internazionale, pubblicano Argentitalia. Un nuovo entusiasmante progetto discografico, tra jazz e identità migranti, tra memoria e contemporaneità. Fuori per Cose SonoreAlman Music, l’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Argentitalia è un viaggio sonoro che unisce e fa dialogare le tradizioni culturali italiane e argentine, muovendosi con naturalezza tra tango e cantautorato. Attraverso il sassofono soprano di Girottoe il pianoforte di Vignali, l’album propone raffinate rivisitazioni di opere selezionate dal repertorio di alcuni dei più grandi e popolari autori del Novecento.🔗 Leggi su Funweek.it Approfondimenti su Claudio Girotto Open to Enrico: al Palacultura Filarmonica Laudamo Creative Orchestra con Javier Girotto Giovedì 8 gennaio alle 19, nell’Auditorium del Palacultura di Messina, si terrà il concerto “Open to Enrico” della Filarmonica Laudamo, in collaborazione con il “Cantiere dell’Incanto”. Javier Girotto: "La musica è come la vita: è fatta di incontri nel cercare sempre nuove strade e nuove emozioni" Javier Girotto, rinomato talento internazionale del sax, sarà ospite della Filarmonica Laudamo Creative Orchestra il 8 gennaio al Palacultura di Messina, in occasione del concerto La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Claudio Girotto Argomenti discussi: ARGENTALIA, un viaggio nel jazz di CLAUDIO VIGNALI e JAVIER GIROTTO; Musica, ricerca, creatività e dialogo tra i linguaggi: Malibran, un festival tra tradizione e futuro; Catania, 8 febbraio 2026: La scuola sotto attacco: dalle schedature alla militarizzazione... Claudio Vignali e Javier Girotto: ArgentitaliaEsce il nuovo entusiasmante progetto discografico, tra jazz e identità migranti, tra memoria e contemporaneità. Fuori per Cose Sonore/Alman Music, l’album è disponibile su tutte le piattaforme digital ... funweek.it Claudio Vignali. Claudio Vignali, Javier Girotto · Acidito. Felicissimo di annunciare l’uscita dell’album in duo con Javier Girotto, su tutte le piattaforme digitali per Alman Music Qui un mio solo in 5/8 sul brano “Acidito”. Qui il link al video intero: https://youtu.be/PE facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.