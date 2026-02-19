Addio a Generoso Benigni tra sport politica e avvocatura

Generoso Benigni, noto avvocato e figura pubblica di Avellino, è morto all’età di 85 anni. La sua scomparsa deriva da una lunga malattia che aveva combattuto negli ultimi mesi. Benigni, attivo nel mondo dello sport, della politica e della professione legale, aveva dedicato molti anni alla difesa dei diritti civili e alla promozione del territorio irpino. La sua perdita rappresenta un vuoto nel panorama cittadino, dove era considerato un punto di riferimento. La notizia si diffonde tra amici e colleghi che lo hanno conosciuto bene.

Si è spento all'età di 85 anni l'avvocato Generoso Benigni, storica figura dell'avvocatura irpina e volto noto dell'impegno civile e politico della città di Avellino. Una vita lunga e intensa la sua, segnata da prestigiosi incarichi professionali e istituzionali, ma anche da una profonda passione sportiva che lo ha reso indimenticabile nel cuore dei tifosi biancoverdi. Nel corso della sua carriera, Benigni è stato vice sindaco di Avellino negli anni difficili del post–terremoto, contribuendo alla ricostruzione amministrativa e morale della città. Ha inoltre ricoperto il ruolo di consigliere comunale, distinguendosi per equilibrio, competenza e senso delle istituzioni.