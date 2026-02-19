Autonomia Lombardia | Governo dà il via Sanità prioritaria e nuove responsabilità per la Regione

Il governo ha avviato il percorso per concedere l’autonomia alla Lombardia, concentrando l’attenzione sulla gestione della sanità. Il presidente Fontana ha commentato che la regione assume nuove responsabilità, in particolare nell’organizzazione dei servizi sanitari e delle risorse finanziarie. Questa decisione permette alla Lombardia di gestire in modo più diretto le spese e i investimenti nel settore sanitario. La misura riguarda anche l’autonomia in altri settori, ma la sanità rimane la priorità principale. La regione si prepara a definire subito i dettagli operativi di questa nuova fase.

Lombardia Ottiene l’Autonomia: Il Governo Dà il Via al Processo, Fontana Parla di “Responsabilità Assunta”. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, 18 febbraio 2026, le pre-intese per l’autonomia differenziata di Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto. La decisione, che segna un punto di svolta nel dibattito sull’assetto istituzionale del Paese, apre la strada a una maggiore autonomia legislativa e amministrativa per queste regioni, con la Lombardia in prima linea. Il presidente lombardo, Attilio Fontana, ha espresso soddisfazione, sottolineando la responsabilità che questo passaggio comporta per la sua amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Federalismo meridionale: Recupero lancia “Popolo per il Sud” e punta su autonomia e sanità prioritaria.A Reggio Calabria è nato “Popolo per il Sud”, un nuovo movimento che vuole cambiare le cose nel Meridione.

Autonomia: intesa fra governo e presidenti di Lombardia, Liguria, Piemonte e VenetoIl governo ha firmato gli accordi preliminari con i presidenti di Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto, a causa delle richieste di maggiore autonomia avanzate da queste regioni.

