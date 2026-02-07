Federalismo meridionale | Recupero lancia Popolo per il Sud e punta su autonomia e sanità prioritaria

A Reggio Calabria è nato “Popolo per il Sud”, un nuovo movimento che vuole cambiare le cose nel Meridione. Il gruppo punta forte su autonomia e sulla sanità come priorità assoluta. L’obiettivo è mettere il Sud al centro delle decisioni, senza aspettare che qualcun altro decida per loro. La nascita di questo movimento segna un passo importante nel panorama politico locale e regionale.

Il debutto di “Popolo per il Sud” a Reggio Calabria segna una svolta nel panorama politico meridionale, ponendo al centro il concetto di “federalismo meridionale” e rivendicando un’autodeterminazione che si discosta dalla tradizionale logica di richiesta e attesa. L’atto fondativo del movimento, presentato ieri al Grand Hotel Excelsior, non si limita a una mera operazione di rebranding politico, ma ambisce a una vera e propria ridefinizione del ruolo del Mezzogiorno all’interno del Paese. Al centro di questa ambizione c’è Franco Recupero, ex esponente della Lega, che ha scelto di intraprendere una nuova strada, lasciando il Carroccio per concentrarsi esclusivamente sulle esigenze e le peculiarità del Sud Italia.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

