Autonomia via libera agli schemi di intesa preliminare
Il Consiglio dei ministri ha approvato gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte sull’autonomia. La decisione arriva dopo settimane di negoziati e coinvolge strumenti concreti per gestire meglio alcune competenze. Le intese puntano a definire in modo più chiaro le funzioni e le risorse di ciascuna regione. Ora, i documenti passeranno alle assemblee regionali per l’approvazione. Il passo successivo riguarda la firma ufficiale degli accordi.
A rappresentare il Veneto in Consiglio dei ministri, il presidente Alberto Stefani: «Ora pareri di Conferenza unificata, Camere e passaggio in Cdm e Regioni» Gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra Governo e Regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte hanno avuto il via libera del Consiglio dei ministri. È quello che a caldo il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha definito «primo passaggio ufficiale per l’attuazione concreta dell'autonomia» e «traguardo storico». Ora inizierà un nuovo percorso, che dovrà portare all'approvazione definitiva.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
