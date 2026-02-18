Autonomia via libera del Cdm agli schemi di intesa preliminare

Il Consiglio dei ministri ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull’autonomia tra il governo e le regioni di Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte. Questi accordi puntano a definire meglio le competenze e le risorse di ciascuna regione, con l’obiettivo di migliorare i servizi locali. Le trattative sono state avviate da mesi e ora si concretizzano in documenti ufficiali. La decisione apre una nuova fase nei rapporti tra Stato e territori e si attendono le prossime mosse delle regioni coinvolte.

A rappresentare il Veneto in Consiglio dei ministri, il presidente Alberto Stefani: «Ora pareri di Conferenza unificata, Camere e passaggio in Cdm e Regioni» Gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra Governo e Regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte hanno avuto il via libera del Consiglio dei ministri. È quello che a caldo il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha definito «primo passaggio ufficiale per l’attuazione concreta dell'autonomia» e «traguardo storico». Ora inizierà un nuovo percorso, che dovrà portare all'approvazione definitiva.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

