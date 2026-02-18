Autonomia via libera del Cdm agli schemi di intesa preliminare
Il Consiglio dei ministri ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull’autonomia tra il governo e le regioni di Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte. Questi accordi puntano a definire meglio le competenze e le risorse di ciascuna regione, con l’obiettivo di migliorare i servizi locali. Le trattative sono state avviate da mesi e ora si concretizzano in documenti ufficiali. La decisione apre una nuova fase nei rapporti tra Stato e territori e si attendono le prossime mosse delle regioni coinvolte.
A rappresentare il Veneto in Consiglio dei ministri, il presidente Alberto Stefani: «Ora pareri di Conferenza unificata, Camere e passaggio in Cdm e Regioni» Gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra Governo e Regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte hanno avuto il via libera del Consiglio dei ministri. È quello che a caldo il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha definito «primo passaggio ufficiale per l’attuazione concreta dell'autonomia» e «traguardo storico». Ora inizierà un nuovo percorso, che dovrà portare all'approvazione definitiva.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Autonomia, via libera agli schemi di intesa preliminareIl Consiglio dei ministri ha approvato gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte sull’autonomia.
Autonomia, via libera dal Consiglio dei ministri a schemi di intesa preliminare con le Regioni del NordIl Consiglio dei ministri ha approvato gli schemi di intesa tra il Governo e le Regioni del Nord, tra cui Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Autonomia del Veneto, mercoledì la prima intesa al Consiglio dei ministri; AUTONOMIA, ATTESO MERCOLEDÌ L’ULTIMO OK DEL GOVERNO; Autonomia del Veneto, Stefani: Mercoledì l'intesa in Consiglio dei Ministri; Via libera del Cdm agli schemi di intese preliminari sull'Autonomia.
Autonomia, in Cdm via libera agli schemi di intesa preliminare con 4 RegioniROMA - Il Consiglio dei Ministri dà il via libera agli Schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto alla presenza dei quattro Governatori e con grande ... laprovinciacr.it
Autonomia, via libera dal Consiglio dei ministri a schemi di intesa preliminare con le Regioni del NordPalazzo Chigi, sede della riunione del Consiglio dei ministri (Foto LaPresse/Mauro Scrobogna) Il Consiglio ... msn.com
Autonomia Veneto, mercoledì 18 febbraio il via libera in Consiglio dei Ministri: l’annuncio di Stefani x.com
Via libera al riassetto della Segreteria con l’ingresso di Francesco Candia; al centro sanità, infrastrutture, servizi sociali e autonomia del sindacato rispetto alle dinamiche elettorali facebook