L' autonomia differenziata delle Regioni è un gran casino

L'autonomia differenziata delle Regioni ha scatenato ancora polemiche dopo che alcuni presidenti di Regione hanno firmato accordi preliminari con il governo Meloni il 18 e 19 novembre 2025. La questione rischia di complicare la ripartizione di competenze e risorse tra Stato e territori, creando tensioni tra le diverse parti politiche. Nelle prossime ore, il tema sarà al centro del Consiglio dei ministri, dove si discuterà delle implicazioni di questi accordi.

La Lega è pronta ad esultare per le prime intese che finiranno sul tavolo del Consiglio dei ministri. Ma il cammino della riforma di Calderoli è in salita L'autonomia differenziata torna "di moda". Nelle prossime ore in Consiglio dei ministri è attesa la discussione degli accordi preliminari firmati da alcuni presidenti di Regione e il governo Meloni il 18 e 19 novembre 2025. Un momento tanto atteso dalla Lega ma che non comporta dei passaggi incisivi nel percorso della riforma firmata dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.

Autonomia differenziata: Governo e Regioni del Nord siglano accordi preliminari su competenze e LEP.Il Governo ha firmato accordi preliminari con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, spinto dalla volontà di accelerare il processo di autonomia differenziata.

Sanità a due velocità: perché le regioni meridionali rischiano di pagare il prezzo più alto dell’autonomia differenziataL’autonomia differenziata può accentuare le disuguaglianze nell’assistenza sanitaria tra Nord e Sud, rischiando di consolidare le differenze esistenti.

