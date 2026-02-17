L' autonomia differenziata delle Regioni è un gran casino
L'autonomia differenziata delle Regioni ha scatenato ancora polemiche dopo che alcuni presidenti di Regione hanno firmato accordi preliminari con il governo Meloni il 18 e 19 novembre 2025. La questione rischia di complicare la ripartizione di competenze e risorse tra Stato e territori, creando tensioni tra le diverse parti politiche. Nelle prossime ore, il tema sarà al centro del Consiglio dei ministri, dove si discuterà delle implicazioni di questi accordi.
La Lega è pronta ad esultare per le prime intese che finiranno sul tavolo del Consiglio dei ministri. Ma il cammino della riforma di Calderoli è in salita L'autonomia differenziata torna "di moda". Nelle prossime ore in Consiglio dei ministri è attesa la discussione degli accordi preliminari firmati da alcuni presidenti di Regione e il governo Meloni il 18 e 19 novembre 2025. Un momento tanto atteso dalla Lega ma che non comporta dei passaggi incisivi nel percorso della riforma firmata dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.
Autonomia differenziata: Governo e Regioni del Nord siglano accordi preliminari su competenze e LEP.Il Governo ha firmato accordi preliminari con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, spinto dalla volontà di accelerare il processo di autonomia differenziata.
Sanità a due velocità: perché le regioni meridionali rischiano di pagare il prezzo più alto dell'autonomia differenziataL'autonomia differenziata può accentuare le disuguaglianze nell'assistenza sanitaria tra Nord e Sud, rischiando di consolidare le differenze esistenti.
Autonomia differenziata. È ora di essere concreti. Senza retorica, con responsabilitàLa settimana scorsa il presidente della Giunta regionale Alberto Stefani ha incassato una rinnovata fiducia sull’autonomia differenziata. Nell’invitare al voto il Consiglio, Stefani ha tenuto una rela ... difesapopolo.it
Sanità e autonomia: il rischio di una deriva competitivaVeneto e Lombardia spingono per la massima autonomia in sanità, Piemonte e Liguria chiedono margini più mirati. quotidianosanita.it
Calderoli porterà domani al Consiglio dei Ministri le pre intese sull'autonomia differenziata delle quattro Regioni del Nord - Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria - aggirando i paletti della Corte Costituzionale che impedì il referendum interamente abrogativo, facebook