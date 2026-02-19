Auto semi-ribaltata | chiusa la Varesina a Garbagnate

Un incidente ha bloccato la Varesina a Garbagnate questa mattina, quando un’auto si è ribaltata su un lato. La causa sembra essere stata una manovra improvvisa del conducente, che ha perso il controllo del veicolo. L’incidente si è verificato nel tratto di via Peloritana, creando code e disagi nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia, che stanno ancora ricostruendo la dinamica. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni mentre vengono svolti i rilievi.

Sul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi . Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha. Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Auto semi-ribaltata: chiusa la Varesina a Garbagnate Incidente all’alba, un uomo estratto dall’auto ribaltata. Strada chiusa e rallentamentiAll’alba di oggi, un incidente stradale si è verificato sulla SP 21 tra San Giuliano e Ponte a Chiani, nel comune di Arezzo. Leggi anche: Schianto all’incrocio di via Marconi: vettura ribaltata e strada chiusa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Auto semi-ribaltata: chiusa la Varesina a Garbagnate; Camion che trasporta un escavatore sfonda il guardrail e si ribalta dentro al canale; Auto si ribalta sulla Sr69 fra i Ciliegi e Leccio: strada temporaneamente chiusa, code in mattinata; Camion perde controllo e invade altra corsia, tratto di autostrada chiuso e lunghe code / FOTO. Auto semi-ribaltata: chiusa la Varesina a GarbagnatePauroso incidente con auto ribaltata all’alba di oggi, giovedì, lungo la Varesina a Garbagnate, nel tratto in cui la ex statale prende il nome di via ... ilnotiziario.net Fast and furious domenicale vicino la, sp91 strada comunale Catino - Bitonto Auto semi distrutta e nessuna traccia degli occupanti dell'auto facebook