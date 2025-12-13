Incidente all’alba un uomo estratto dall’auto ribaltata Strada chiusa e rallentamenti

All’alba di oggi, un incidente stradale si è verificato sulla SP 21 tra San Giuliano e Ponte a Chiani, nel comune di Arezzo. Un'auto ribaltata ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto un uomo dall’abitacolo. La strada è stata temporaneamente chiusa, causando rallentamenti nel traffico locale.

Arezzo, 13 dicembre 2025 – All'alba di oggi, sabato 13 dicembre, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta lungo la SP 21, tra San Giuliano e Ponte a Chiani, nel comune di Arezzo, a seguito di un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria autovettura, uscendo di strada e ribaltandosi su un fianco. L'automobilista è rimasto bloccato all'interno del veicolo, e solo grazie all'intervento tempestivo dei pompieri è stato possibile estrarlo. Una volta liberato, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato all'ospedale per ulteriori accertamenti.