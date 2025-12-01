Schianto all’incrocio di via Marconi | vettura ribaltata e strada chiusa
Ennesimo incidente nella zona di via Marconi, a Cassino (Frosinone), dove nel tardo pomeriggio due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via De Posis. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale, ma l’impatto è stato così violento da provocare il ribaltamento di uno dei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bassa friulana, schianto all’incrocio: auto si ribalta, due uomini in ospedale -> https://www.nordest24.it/incidente-carlino-via-toppo-wassermann-auto-sul-fianco - facebook.com Vai su Facebook
Schianto in corso Marconi a Torino: donna muore dopo un malore alla guida - In corso Marconi, a Torino, una Citroën C3 guidata da una donna si è schiantata oggi contro un muro all’altezza dell’incrocio con via Princip ... giornalelavoce.it scrive