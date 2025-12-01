Schianto all’incrocio di via Marconi | vettura ribaltata e strada chiusa

Ennesimo incidente nella zona di via Marconi, a Cassino (Frosinone), dove nel tardo pomeriggio due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via De Posis. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale, ma l’impatto è stato così violento da provocare il ribaltamento di uno dei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it