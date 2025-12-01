Audi Q3 e-hybrid la prova | come va consumi e prezzi dell' ibrida plug-in da 272 Cv

Gazzetta.it | 1 dic 2025

Look sportivo e assetto solido rendono tutto divertente, anche se la differenza vera è tutta tecnologica: il sistema ibrido è potente pur mantenendo consumi bassi e garantendosi ben oltre 100 km di autonomia in elettrico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

audi q3 e hybrid la prova come va consumi e prezzi dell ibrida plug in da 272 cv

© Gazzetta.it - Audi Q3 e-hybrid, la prova: come va, consumi e prezzi dell'ibrida plug-in da 272 Cv

