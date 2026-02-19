Attimi di paura ai Portici giovane operaio sale sulla gru e minaccia il suicidio Sinistra Italiana | Subito chiarezza sui subappalti

Un giovane operaio si è arrampicato sulla gru ai Portici di Forlì, spinto dalla richiesta di pagamenti arretrati. La sua azione ha causato momenti di panico tra i presenti, mentre le forze dell’ordine cercavano di convincerlo a scendere. L’uomo ha spiegato di sentirsi abbandonato e di aver bisogno di riscuotere quanto gli spetta. La situazione si è protratta per diverse ore, con negoziati tra il lavoratore e i soccorritori. La vicenda ha portato alla luce le tensioni sui pagamenti nei subappalti locali.

"Chiediamo alle istituzioni e a tutti gli organismi di vigilanza di fare subito chiarezza sulla gestione di questi subappalti negli appalti pubblici della città di Forlì", intervengono da Sinistra Italiana Attimi di tensione mercoledì nel cantiere della Casa della comunità ai Portici di Forlì, dove un operaio ha minacciato di gettarsi giù dalla gru per ottenere gli arretrati dello stipendio. "Non possiamo nemmeno immaginare il dolore e la mortificazione di un ragazzo di 27 anni che, arrivato al culmine della disperazione dopo, secondo quanto denunciato, mesi senza retribuzione, deve ricorrere a gesti del genere per rivendicare un suo diritto fondamentale", interviene Sinistra Italiana.