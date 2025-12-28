Telefona ai carabinieri e minaccia il suicidio | soccorso uno straniero

Ieri sera ad Agropoli, un uomo straniero ha chiamato i carabinieri minacciando il suicidio. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, è stato possibile intervenire prontamente e prevenire una situazione pericolosa. La vicenda sottolinea l’importanza della prontezza e del supporto nelle emergenze, contribuendo a garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale.

Momenti di forte tensione ieri sera ad Agropoli, dove l'intervento rapido delle forze dell'ordine ha evitato un possibile dramma. Intorno alle 20:30, un uomo di nazionalità straniera ha contattato la stazione locale dei carabinieri dichiarando di voler compiere un gesto estremo. Immediata la.

