Attenzione ai tablet Android economici | potrebbero avere un malware di fabbrica

Un nuovo allarme riguarda i tablet Android low-cost, che spesso vengono venduti a prezzi contenuti. Si scopre che molti di questi dispositivi contengono malware installati già in fabbrica, senza che gli utenti se ne accorgano. Questo problema colpisce milioni di utenti che usano questi dispositivi per lavoro e svago. Le aziende di sicurezza informatica hanno rilevato che alcuni modelli trasmettono dati sensibili a server sconosciuti. La diffusione di questi tablet continua, creando preoccupazione tra gli esperti di sicurezza.

Malware “di Fabbrica” nei Tablet Android Economici: Un Allarme per la Sicurezza Globale. La sicurezza di milioni di tablet Android in tutto il mondo è a rischio. Ricercatori di Kaspersky hanno scoperto la presenza di un malware preinstallato nel firmware di alcuni dispositivi, una backdoor denominata Keenadu che compromette i dati degli utenti e solleva interrogativi sulla sicurezza della catena di fornitura. Il problema, emerso a febbraio 2026, colpisce soprattutto dispositivi a basso costo e marchi meno conosciuti, ma non è escluso che possa estendersi anche a produttori più blasonati. La Scoperta di Keenadu: Una Minaccia Nascosta nel Firmware.🔗 Leggi su Ameve.eu

