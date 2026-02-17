Tablet android con malware integrato tra diverse marche e dichiarazione google

Un nuovo malware chiamato Keenadu è stato trovato in alcuni tablet Android di diverse marche, prima che arrivassero nei negozi. La presenza del software dannoso si collega a un problema nel firmware, che permette ai cybercriminali di controllare i dispositivi. Google ha già confermato l’esistenza di questa minaccia e sta lavorando per rimuoverla. Un esempio concreto di questa vulnerabilità si è verificato in un modello di tablet venduto online, dove il malware ha attivato funzioni nascoste senza che l’utente se ne accorgesse.

Questo approfondimento sintetizza la scoperta di una backdoor a livello firmware denominata Keenadu, presente su alcuni tablet Android prima della vendita. L'infezione si integra nel processo Zygote di Android, conferendo al controllore una visibilità ampia sul sistema operativo e sui dati delle applicazioni. Un esempio confermato riguarda il modello Alldocube iPlay 50 mini Pro, con numeri che indicano una diffusione non trascurabile a livello globale. L'analisi esamina le modalità operative, i dispositivi interessati, le potenziali conseguenze e le risposte ufficiali di Google.