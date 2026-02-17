Durante le ultime settimane, sono stati scoperti diversi tablet Android di vari marchi che nascondono malware già integrato. Questa minaccia si trova nel firmware, già presente prima che i dispositivi arrivino nelle mani dei clienti. Un esempio concreto riguarda alcuni modelli venduti online, che presentano un software dannoso attivo fin dall’accensione.

un approfondimento sintetico e mirato sull’emergere di una backdoor a livello firmware che si è mostrata preinstallata su alcuni tablet android prima della vendita. la scoperta, attribuita a una compromissione della catena di fornitura, evidenzia un livello di accesso molto più ampio rispetto alle comuni minacce provenienti da app dannose. l’analisi descrive come Keenadu operi a livello di sistema e quali dispositivi siano stati coinvolti, con indicazioni pratiche per l’aggiornamento e la mitigazione. keenadu: backdoor a livello firmware su tablet android. la scoperta riguarda una nuova backdoor denominata Keenadu, integrata nel firmware di alcuni tablet prima della messa in commercio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Tablet android di vari marchi con malware integrato

