Tablet android di vari marchi con malware integrato
Durante le ultime settimane, sono stati scoperti diversi tablet Android di vari marchi che nascondono malware già integrato. Questa minaccia si trova nel firmware, già presente prima che i dispositivi arrivino nelle mani dei clienti. Un esempio concreto riguarda alcuni modelli venduti online, che presentano un software dannoso attivo fin dall’accensione.
un approfondimento sintetico e mirato sull’emergere di una backdoor a livello firmware che si è mostrata preinstallata su alcuni tablet android prima della vendita. la scoperta, attribuita a una compromissione della catena di fornitura, evidenzia un livello di accesso molto più ampio rispetto alle comuni minacce provenienti da app dannose. l’analisi descrive come Keenadu operi a livello di sistema e quali dispositivi siano stati coinvolti, con indicazioni pratiche per l’aggiornamento e la mitigazione. keenadu: backdoor a livello firmware su tablet android. la scoperta riguarda una nuova backdoor denominata Keenadu, integrata nel firmware di alcuni tablet prima della messa in commercio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
