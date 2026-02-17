Francesco Passaro piega la resistenza di Dino Prizmic e approda agli ottavi di finale a Rio de Janeiro

Francesco Passaro ha vinto contro Dino Prizmic, grazie a una strategia più aggressiva, e si è qualificato per gli ottavi di finale a Rio de Janeiro. Il tennista perugino, ripescato come lucky loser, ha battuto il croato con un punteggio di 6-4, 7-5, portando avanti la sua corsa nel torneo ATP 500.

Francesco Passaro sfrutta l'occasione e prosegue il proprio cammino nell'A TP 500 di Rio de Janeiro. Ripescato in tabellone come lucky loser, il perugino, numero 163 del ranking mondiale, supera il croato Dino Prizmic (n. 122 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 40 minuti di gioco sulla terra rossa brasiliana. Una prova di grande solidità per il tennista azzurro, bravo soprattutto a ribaltare l'inerzia del match nel secondo set dopo essere finito sotto di un break. Grazie a questo successo, Passaro centra la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà il cileno Alejandro Tabilo.