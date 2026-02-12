ATP Buenos Aires 2026 risultati 11 febbraio | Francisco Cerundolo ai quarti eliminato Joao Fonseca

Nel torneo di Buenos Aires, il primo turno si è concluso e sono partiti gli ottavi di finale. La parte alta del tabellone ha già visto alcune sorprese: Matteo Berrettini, numero 8 del seeding, è stato eliminato dal ceco Vít Kopriva con un secco 6-4 6-3. Intanto, Francisco Cerundolo è riuscito ad avanzare ai quarti, mentre Joao Fonseca ha dovuto lasciare il campo. La gara si fa interessante e il torneo entra nel vivo.

Si completa il primo turno e si disputano gli ottavi di finale della parte alta del tabellone dell' ATP 250 di Buenos Aires: in casa Italia non ci sono buone notizie in quanto esce di scena Matteo Berrettini, numero 8 del seeding, sconfitto dal ceco Vít Kop?iva con un eloquente 6-4 6-3. Per il ceco ai quarti ci sarà il numero 1 del tabellone, l'argentino Francisco Cerúndolo, che soffre nel secondo set ma regola il qualificato boliviano Hugo Dellien per 6-0 7-6 (6). Nell'ultimo match di primo turno, invece, l' argentino Mariano Navone liquida lo statunitense Emilio Nava con lo score di 6-2 6-1. Nei quarti di finale si troveranno di fronte anche il cileno Alejandro Tabilo, che elimina il numero 3 del seeding, il brasiliano João Fonseca, battuto per 6-3 3-6 7-5, e l'argentino Tomás Martín Etcheverry, testa di serie numero 7, che vince il derby con il connazionale Román Andrés Burruchaga per 7-6 (5) 6-7 (3) 6-4.

