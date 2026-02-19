ATP Doha il programma di giovedì 19 febbraio | Alcaraz-Khachanov alle 17.30

Carlos Alcaraz ha vinto il suo match a Doha, spingendo verso le semifinali del torneo. La causa è la sua buona forma fisica e il gioco aggressivo che ha messo in difficoltà il suo avversario. Giovedì alle 17.30, l’iberico affronterà Khachanov, deciso a conquistare un’altra vittoria. Intanto, Sinner si avvicina alla semifinale, mentre l’Italia nel doppio cerca di sorprendere nel torneo che si svolge nella capitale del Qatar. Il programma di domani si presenta ricco di sfide importanti per i protagonisti.

Doha a Prova di Campioni: Sinner e Alcaraz Verso la Semifinale, l’Italia nel Doppio Cerca la Sorpresa. Doha, Qatar – Il torneo ATP 250 entra nel vivo con i quarti di finale che promettono sfide allettanti e un banco di prova importante in vista degli Australian Open. Giovedì 19 febbraio, il cemento qatariota ospiterà i match di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, mentre la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori cercherà un posto nella semifinale del doppio. La Sfida a Due Volte Campione: Alcaraz e Khachanov a Confronto. Carlos Alcaraz, reduce da una vittoria convincente, affronterà Karen Khachanov in una sfida che mette in palio una semifinale potenzialmente decisiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

ATP Doha 2026, buon avvio di Carlos Alcaraz. Vincono anche Rublev, Khachanov e TsitsipasCarlos Alcaraz ha iniziato bene l’ATP Doha 2026, vincendo il suo primo match contro Arthur Rinderknech.

LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: attesa per l’ingresso in campo, inizio del match alle 17.30Jannik Sinner entra in campo a Doha, causa la vittoria di Khachanov e Tsitsipas, che hanno già superato gli avversari.

