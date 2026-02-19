ATP Doha il programma di giovedì 19 febbraio | Alcaraz-Khachanov alle 17.30
Carlos Alcaraz ha vinto il suo match a Doha, spingendo verso le semifinali del torneo. La causa è la sua buona forma fisica e il gioco aggressivo che ha messo in difficoltà il suo avversario. Giovedì alle 17.30, l’iberico affronterà Khachanov, deciso a conquistare un’altra vittoria. Intanto, Sinner si avvicina alla semifinale, mentre l’Italia nel doppio cerca di sorprendere nel torneo che si svolge nella capitale del Qatar. Il programma di domani si presenta ricco di sfide importanti per i protagonisti.
Doha a Prova di Campioni: Sinner e Alcaraz Verso la Semifinale, l’Italia nel Doppio Cerca la Sorpresa. Doha, Qatar – Il torneo ATP 250 entra nel vivo con i quarti di finale che promettono sfide allettanti e un banco di prova importante in vista degli Australian Open. Giovedì 19 febbraio, il cemento qatariota ospiterà i match di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, mentre la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori cercherà un posto nella semifinale del doppio. La Sfida a Due Volte Campione: Alcaraz e Khachanov a Confronto. Carlos Alcaraz, reduce da una vittoria convincente, affronterà Karen Khachanov in una sfida che mette in palio una semifinale potenzialmente decisiva.🔗 Leggi su Ameve.eu
Piccolo brivido nel secondo set ma Carlos Alcaraz porta a casa il match contro Valentin Royer Domani il quarto di finale contro Karen Khachanov x.com
ALCARAZ AI QUARTI A DOHA Lo spagnolo raggiunge Sinner tra i migliori in Qatar battendo Royer per 6-2 7-5, al francese non è bastato neanche un vantaggio di 5-2 nel secondo set, quando Alcaraz si è preso una pausa Khachanov facebook