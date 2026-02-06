ATP Montpellier 2026 risultati 5 febbraio | avanzano Auger-Aliassime e Fils esce Wawrinka

Si sono conclusi gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Montpellier 2026. Tra i risultati principali, Luca Nardi ha sconfitto Flavio Cobolli, numero 2 del seeding, con un punteggio di 6-2 6-3. Il derby italiano si è deciso senza troppi problemi, mentre Auger-Aliassime e Fils sono avanzati ai quarti, lasciando invece Wawrinka fuori dal torneo.

Si completano gli ottavi di finale del main draw di singolare dell' ATP 250 di Montpellier 2026 di tennis: il derby italiano va a Luca Nardi, che regola Flavio Cobolli, numero 2 del seeding, ed in tabellone grazie ad una wild card, con il netto score di 6-2 6-3. Nella parte alta del tabellone, invece, la testa di serie numero 1, il canadese Félix Auger-Aliassime, elimina l' elvetico Stan Wawrinka col punteggio di 6-4 7-6 (3), e domani nei quarti affronterà il transalpino Arthur Fils, che supera il connazionale Ugo Blanchet per 7-6 (4) 7-5. Avanza anche il numero 4 del tabellone, il neerlandese Tallon Griekspoor, che regola l'iberico Pablo Carreño Busta con un duplice 6-4, e domani sfiderà nei quarti di finale il qualificato transalpino Titouan Droguet, che rimonta e batte lo statunitense Aleksandar Kova?evi? per 4-6 7-6 (5) 6-4.

