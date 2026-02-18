Cobolli torna a vincere | battuto Atmane a Delray Beach Domani c' è Berrettini a Rio
Flavio Cobolli ha vinto il match a Delray Beach, battendo Atmane 7-5 6-4, dopo aver recuperato da un set sotto. La sua vittoria sorprende molti, considerando il livello dell’avversario francese. Cobolli ha mostrato grande determinazione e un gioco solido, conquistando un posto nei quarti di finale. Domani, Matteo Berrettini si prepara a giocare a Rio de Janeiro contro Lajovic, mentre Flavio si gode il successo in Florida. La stagione dei tornei si fa sempre più intensa.
Flavio si impone 7-5 6-4 sul francese e accede ai quarti. Matteo si prepara ad affrontare Lajovic in Brasile.
Argomenti discussi: ATP Delray Beach 2026, Mattia Bellucci subito sconfitto dal serbo Kecmanovic.
GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 18 DELRAY BEACH Ore 00.00 Bellucci vs Kecmanovic Ore 17:00 Cobolli vs Atmane DUBAI Ore 13:45 Errani-Paolini vs Siegemund-Zvonareva DOHA Ore 17:30 Sinner vs Popyrin Ore 12:00 d facebook