Flavio Cobolli ha vinto il match a Delray Beach, battendo Atmane 7-5 6-4, dopo aver recuperato da un set sotto. La sua vittoria sorprende molti, considerando il livello dell’avversario francese. Cobolli ha mostrato grande determinazione e un gioco solido, conquistando un posto nei quarti di finale. Domani, Matteo Berrettini si prepara a giocare a Rio de Janeiro contro Lajovic, mentre Flavio si gode il successo in Florida. La stagione dei tornei si fa sempre più intensa.

Flavio si impone 7-5 6-4 sul francese e accede ai quarti. Matteo si prepara ad affrontare Lajovic in Brasile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cobolli torna a vincere: battuto Atmane a Delray Beach. Domani c'è Berrettini a Rio

Tabellone ATP Delray Beach 2026: Cobolli e Bellucci ci riprovano, torna in campo RuudIl tabellone ATP di Delray Beach è stato pubblicato, e Cobolli e Bellucci cercano di rifarsi dopo le recenti sconfitte, mentre Ruud torna in campo per tentare di qualificarsi agli scontri decisivi.

Sky Sport Tennis, questa settimana in diretta ATP WTA da Dubai, Doha, Rio e DelRay BeachJannik Sinner e Carlos Alcaraz scendono in campo a Doha, portando entusiasmo e spettacolo all’ATP 500 trasmesso su Sky Sport Tennis e NOW.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.