Atletico Madrid-Espanyol sabato 21 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pericos attesi al Metropolitano
L’Atletico Madrid ha mostrato segni di instabilità questa stagione, alternando buone partite a risultati deludenti, e questa instabilità ha attirato l’attenzione prima della sfida contro l’Espanyol. La squadra di casa spera di ritrovare continuità in un match importante, mentre l’Espanyol cerca di sorprendere in trasferta. La partita si gioca sabato sera al Metropolitano, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti. La tensione cresce in vista di questa sfida cruciale.
In questo periodo di stagione l’Atletico Madrid sta peccando di discontinuità: alterna prestazioni fantastiche ad altre incredibilmente deludenti, per cui c’era parecchia curiosità di vedere quale versione di sarebbe vista nell’andata del play-off di Champions League, contro il Bruges. Alla fine è stato un ibrido: ottimo primo tempo dei Colchoneros, che hanno chiuso la prima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
