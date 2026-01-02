Espanyol-Barcellona sabato 03 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Pericos venderanno carissima la pelle

Analisi e pronostici per la sfida Espanyol-Barcellona, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 21:00. Le formazioni ufficiali, le quote e le previsioni sono disponibili per valutare l’andamento della partita. Nonostante la differenza di rosa tra le due squadre, i Pericos cercheranno di vendere cara la pelle in un confronto sempre molto sentito e di grande interesse.

Negli ultimi anni la sfida tra Espanyol e Barcellona è stata sempre molto sentita ma anche condizionata dall'evidente disparità delle forze in campo: la rosa dei blaugrana, come facilmente intuibile, è sempre parecchio superiore a quella dei Pericos. In questa stagione però, la squadra di Manolo Gonzalez sta avendo un rendimento clamoroso: nell'ultima del 2025.

Liga 2025-2026: Espanyol-Barcellona, le probabili formazioni - 3): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez, Edu Exposito; Dolan, Jean, Milla. sportal.it

Liga, Espanyol-Barcellona: il pronostico del derby catalano - I padroni di casa sognano dunque lo sgambetto ai “cugini” dopo un’eternità: 21 vittorie Barça e 7 pareggi negli ultimi 28 incroci in Liga. corrieredellosport.it

18ª giornata di Liga spagnola, Espanyol-Barcellona: radiocronaca integrale dalle 20.55 su @Direttaofficial #laliga #espanyol #barcelona #diretta #flashscore x.com

Espanyol Barcellona Flick sorride: recuperati due giocatori - facebook.com facebook

