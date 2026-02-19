Atletico Madrid-Espanyol sabato 21 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pericos attesi al Metropolitano
L’Atletico Madrid ha affrontato l’Espanyol sabato 21 febbraio 2026 alle 21:00, a causa delle recenti prestazioni altalenanti. La squadra di Simeone cerca stabilità, dopo aver alternato momenti di grande forma a partite deludenti. L’attenzione si concentra anche sulle quote e i pronostici, che vedono favoriti i Colchoneros. L’incontro si gioca al Metropolitano, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in una sfida decisiva. I giocatori dell’Espanyol sperano di sorprendere in trasferta.
In questo periodo di stagione l’Atletico Madrid sta peccando di discontinuità: alterna prestazioni fantastiche ad altre incredibilmente deludenti, per cui c’era parecchia curiosità di vedere quale versione di sarebbe vista nell’andata del play-off di Champions League, contro il Bruges. Alla fine è stato un ibrido: ottimo primo tempo dei Colchoneros, che hanno chiuso la prima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
