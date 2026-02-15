Milano-Cortina i preservativi olimpici a ruba tra gli atleti rispuntano su Vinted | 105 euro ma è intonso

Gli atleti delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 acquistano a raffica i preservativi “olimpici” su Vinted, dopo che sono stati trovati in vendita a 105 euro e risultano ancora sigillati. La richiesta cresce nonostante il prezzo elevato, e molti li cercano come ricordo esclusivo dell’evento. Accanto a maglioni e borse d’epoca, questi preservativi rappresentano ora un pezzo raro del merchandising ufficiale.

Non solo t-shirt, orologi o le ricercatissime divise ufficiali. C'è un nuovo pezzo del merchandising ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 dipsonibile online, tra un maglione usato e una borsa vintage. Su piattaforme come Vinted, infatti, hanno fatto la loro comparsa i preservativi distribuiti gratuitamente agli atleti nel Villaggio Olimpico. Peccato che il prezzo sia schizzato alle stelle. Un singolo pezzo si può trovare è in vendita a ben 105 euro. Preservativi delle Olimpiadi in vendita su Vinted I preservativi andati a ruba. Il caso dei condom andati a ruba aveva già sollevato sorrisi e curiosità nei giorni scorsi.