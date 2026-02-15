Sospiro di sollievo per gli atleti olimpici | ritornano i preservativi gratuiti nei Villaggi

Gli organizzatori dei Giochi invernali di Milano-Cortina hanno deciso di riapprovvigionare i preservativi gratuiti nei Villaggi olimpici dopo che erano finiti, causando preoccupazioni tra gli atleti. La carenza aveva portato a lunghe attese e richieste di rifornimenti urgenti, e ora sono state consegnate nuove scorte per evitare ulteriori disagi.

Gli organizzatori olimpici hanno promesso nuove scorte di preservativi gratuiti per gli atleti dei Giochi invernali di Milano-Cortina, dopo l'esaurimento nei vari Villaggi. "Possiamo confermare che la scorta di preservativi nei villaggi olimpici è stata temporaneamente esaurita a causa di una domanda superiore alle aspettative", ha dichiarato il comitato organizzatore alla dpa. "Saranno riforniti costantemente fino alla fine dei Giochi per garantirne la disponibilità continua". I Giochi di Milano-Cortina si svolgono fino al 22 febbraio. I preservativi gratuiti ai Giochi sono stati introdotti nel 1988.