Pagelle Union SG Atalanta il turnover tradisce Palladino | TOP e FLOP secondo i quotidiani

La serata di Bruxelles si è rivelata amara per l’Atalanta, che ha perso contro l’Union SG e ha messo a rischio la qualificazione europea. Palladino ha deciso di fare turnover, ma questa scelta non ha pagato. Samardzic è stato bocciato, mentre Sulemana continua a essere al centro di critiche. La partita ha mostrato che le seconde linee non sono ancora pronte a reggere il peso di una competizione importante.

