Ast Ascoli potenziato l’organico Dalle assunzioni al nuovo bando

L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha assunto 14 nuovi dipendenti a febbraio, rispondendo a una necessità precisa di rafforzare il team. Tra queste figure ci sono medici, operatori sociosanitari e personale amministrativo. Le nuove assunzioni seguono le indicazioni del Piano triennale del fabbisogno di personale 2026, approvato di recente. La direzione ha scelto di investire sul potenziamento degli organici per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Nei prossimi mesi, l’azienda prevede ulteriori inserimenti per rispondere alle esigenze della comunità.

Quattordici nuove assunzioni nel mese di febbraio per l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Tra dirigenti medici, operatori sociosanitari e personale amministrativo, l’Ast rafforza così l’organico in linea con quanto previsto dal Piano triennale del fabbisogno di personale 2026, inserito nel Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 approvato lo scorso 30 gennaio. Parallelamente, l’azienda ha pubblicato un avviso pubblico per il reclutamento di infermieri a tempo determinato. L’obiettivo è formare una graduatoria da cui attingere per far fronte alle esigenze legate al Piano ferie estivo 2026, alla sostituzione del personale assente a vario titolo e ad altre necessità organizzative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

