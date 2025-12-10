Melito potenziato l’organico comunale | 31 nuove assunzioni e uffici digitalizzati

Il Comune di Melito ha annunciato un potenziamento dell’organico con 31 nuove assunzioni, rafforzando così l’efficienza dei servizi. Contestualmente, sono stati digitalizzati diversi uffici, segnando un passo importante verso la modernizzazione dell’amministrazione comunale e migliorando l’esperienza dei cittadini.

Il Comune di Melito accelera sul fronte del rafforzamento amministrativo e della modernizzazione tecnologica. È quanto emerge dalle attività portate avanti dalla Commissione Straordinaria retta da Francesco Antonio Cappetta, insediatisi dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Personale ridotto e senza continuità amministrativa Al momento dell'insediamento, ad aprile 2023, l'ente di via Di Giacomo poteva

