Carabinieri di Poppi | potenziato l’organico per riconoscere l’impegno del comune

20 dic 2025

Arezzo, 20 dicembre 2025 –  Carabinieri di Popp i: potenziato l’organico per riconoscere l’impegno del comune. “A seguito della riapertura della Stazione dei Carabinieri di Poppi, risultato concreto ottenuto grazie all’ impegno dell’Amministrazione Comunale, che ha creduto nel valore strategico del presidio sul territorio, l’Arma ha rafforzato la Stazione con l’assegnazione di tre nuovi Carabinieri, segno tangibile di attenzione e fiducia verso la comunità locale”, con queste parole il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni annuncia il potenziamento della locale caserma di Poppi con tre nuove figure professionali al servizio della sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

