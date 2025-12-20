Carabinieri di Poppi | potenziato l’organico per riconoscere l’impegno del comune
Arezzo, 20 dicembre 2025 – Carabinieri di Popp i: potenziato l’organico per riconoscere l’impegno del comune. “A seguito della riapertura della Stazione dei Carabinieri di Poppi, risultato concreto ottenuto grazie all’ impegno dell’Amministrazione Comunale, che ha creduto nel valore strategico del presidio sul territorio, l’Arma ha rafforzato la Stazione con l’assegnazione di tre nuovi Carabinieri, segno tangibile di attenzione e fiducia verso la comunità locale”, con queste parole il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni annuncia il potenziamento della locale caserma di Poppi con tre nuove figure professionali al servizio della sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Carabinieri, impegno e sostegno : "Riconoscere i segnali di allarme"
Leggi anche: A Bari potenziato l'organico del carcere: in arrivo 41 nuovi agenti di polizia penitenziaria
Carabinieri di Poppi: potenziato l’organico per riconoscere l’impegno del comune - «L’Arma ha rafforzato la Stazione con l’assegnazione di tre nuovi Carabinieri, segno tangibile di attenzione e fiducia verso la comunità locale», dice il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni ... lanazione.it
Taglio del nastro per la stazione del Carabinieri di Poppi - 30, presso il Castello dei Conti Guidi di Poppi, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della nuova stazione dei Carabinieri di Poppi Arezzo, 22 maggio 2025 – Taglio del ... lanazione.it
POPPI “Paesaggi assoluti”le naturografie di Roberto Ghezzi Dal tg di teletruria servizioc entodue subbianotv Si è aperta al Castello di Poppi la mostra Paesaggi Assoluti di Roberto Ghezzi che rimarrà aperta sino a maggio 2026. Naturografie realizzate nelle fo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.