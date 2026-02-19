Assenza di Roxanne Perez in WWE | ecco il motivo

Roxanne Perez non si è presentata alla recente puntata di WWE a causa di un infortunio. La giovane atleta ha subito un problema durante gli allenamenti e si è trovata costretta a prendersi qualche giorno di riposo. I medici hanno consigliato di evitare qualsiasi attività rischiosa per non peggiorare la situazione. La sua assenza ha lasciato i fan delusi, soprattutto perché era prevista una sua partecipazione importante. Al momento, non ci sono certezze sulla data del suo ritorno. La WWE continua a monitorare la sua condizione.

Roxanne Perez, giovane promessa della scena WWE, è al centro degli aggiornamenti recenti: dopo l'episodio del 2 febbraio in cui è stata coinvolta in un brutto incidente sul ring, la atleta ha annunciato di dover affrontare un intervento chirurgico seguito da un periodo di recupero. Una situazione che, nonostante l'imprevisto, stimola l'interesse degli appassionati per il ritorno in scena e la ripresa delle dinamiche interne al roster. L'operazione è stata eseguita circa una settimana fa. Perez ha dichiarato di non volere allentare l'impegno, ma che il passo era indispensabile per tornare al 100% nel minor tempo possibile.