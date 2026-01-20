Roxanne Perez, giovane promessa del Judgment Day, ha attirato l’attenzione dei dirigenti WWE grazie alla sua determinazione durante il tour europeo, nonostante alcuni infortuni. La sua tenacia e professionalità le hanno assicurato rispetto all’interno della compagnia, aprendo le porte a nuove opportunità nel mondo del wrestling professionistico. La WWE riconosce il suo impegno, confermando il suo ruolo come figura promettente nel panorama sportivo.

La giovane stella del Judgment Day ha impressionato i dirigenti della WWE continuando a lottare durante il tour europeo nonostante diversi acciacchi, guadagnandosi rispetto e una grande opportunità titolata La WWE apprezza l’atteggiamento di Roxanne Perez. Roxanne Perez sta raccogliendo consensi sempre più significativi all’interno della WWE. Secondo quanto riportato, nelle ultime settimane i dirigenti della compagnia si sono detti colpiti dal suo atteggiamento e dalla sua dedizione, soprattutto alla luce delle difficoltà fisiche che la wrestler sta affrontando. Fonti vicine alla situazione indicano che Roxanne Perez non sta gestendo un singolo infortunio specifico, ma piuttosto una serie di problemi accumulati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Roxanne Perez conquista la dirigenza

