Lotta al disagio giovanile ad Ascoli nasce un Centro di ascolto nell' ex convento di San Domenico
ASCOLI L'Arengo prende sottobraccio le nuove generazioni e progetta un importante Centro di ascolto all'interno del complesso di San Domenico dove sono in corso i lavori di.
È stato un faccia a faccia cordiale, ispirato al pragmatismo e alla lotta al disagio economico degli americani
Lotta al disagio giovanile, ad Ascoli nasce un Centro di ascolto nell'ex convento di San Domenico - ASCOLI L'Arengo prende sottobraccio le nuove generazioni e progetta un importante Centro di ascolto all'interno del complesso di San Domenico – dove sono in corso i lavori
Ascoli, l'Arengo crea l'unità educativa di strada: lo psicologo dialoga con i ragazzi in piazza - ASCOLI Arriva l'unità educativa di strada, formata da psicologi e volontari, per avvicinarsi ai ragazzi, nei luoghi di ritrovo della città, per coinvolgerli nel processo di socializzazione e
La lotta contro il disagio giovanile. Ragazzi in crisi e genitori smarriti: "Più dipendenze a soli dodici anni" - "Vivono un isolamento sociale – ha detto Valentina De Stefani,