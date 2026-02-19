Artico | esercitazione svedese in Groenlandia la NATO rafforza la presenza in un’area strategica in rapido cambiamento

La Svezia ha avviato un’esercitazione militare in Groenlandia per rispondere alle crescenti tensioni nell’Artico. La manovra, chiamata “Arctic Endurance”, coinvolge i Ranger dell’Aeronautica svedese e mira a testare le capacità di risposta in condizioni estreme. La NATO ha deciso di aumentare la presenza in quest’area strategica, dove i cambiamenti climatici aprono nuove rotte e opportunità militari. La missione si svolge in un territorio che diventa sempre più importante per la sicurezza internazionale. La Groenlandia rimane al centro di questa attività militare.

L'Artico in Vigilanza: Esercitazione svedese in Groenlandia rafforza la presenza NATO. I Ranger dell'Aeronautica svedese sono impegnati in un'esercitazione denominata "Arctic Endurance" in Groenlandia, un'operazione che rientra nella più ampia missione NATO "Arctic Sentry". L'obiettivo è consolidare la presenza alleata in una regione di crescente importanza strategica, dove il cambiamento climatico sta ridefinendo gli equilibri geopolitici e aprendo nuove rotte marittime. Un Teatro di Competizione Geopolitica. L'Artico sta rapidamente trasformandosi in un punto focale di competizione internazionale.