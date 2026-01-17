Artico, la linea di Meloni: “Presenza Italia in Groenlandia da valutare con la Nato”. In un contesto di crescente tensione internazionale, il governo italiano valuta attentamente la possibilità di rafforzare la presenza nel regione, coordinandosi con alleati come la Nato. La strategia mira a garantire sicurezza e stabilità, mantenendo un equilibrio tra interessi nazionali e impegni internazionali.

(Adnkronos) – In tempi di bufera, gli amici tieniteli stretti. E nei momenti di maggiore incertezza internazionale, rafforzare i legami con gli alleati diventa essenziale. È questo il filo conduttore della missione di Giorgia Meloni in Giappone, dove la presidente del Consiglio ha incontrato la prima ministra Sanae Takaichi per consolidare il partenariato tra Roma e Tokyo. Un rapporto tra Paesi “affini”, destinato a rafforzarsi ulteriormente in un contesto globale che la premier definisce sempre più instabile e complesso. A margine degli incontri istituzionali e del confronto con i vertici delle principali multinazionali giapponesi, Meloni ha tracciato un bilancio sui principali dossier di politica internazionale, soffermandosi soprattutto sulla crescente centralità strategica dell’Artico e sulla questione Groenlandia, tornata al centro del dibattito alla luce delle pressioni sempre più insistenti degli Stati Uniti di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

