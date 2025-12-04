Il Monti tra scuola e museo | nasce il progetto ‘Tracce’ e il nuovo indirizzo Classico per l' arte
Il Liceo classico ‘Vincenzo Monti’ di Cesena, in collaborazione con il servizio Musei e gallerie del Comune di Cesena, avvia ‘Tracce’, un progetto condiviso che ha l’obiettivo di valorizzare la Pinacoteca comunale e il patrimonio artistico in essa custodito.Il percorso vede protagonisti gli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
