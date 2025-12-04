Il Monti tra scuola e museo | nasce il progetto ‘Tracce’ e il nuovo indirizzo Classico per l' arte

Cesenatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Liceo classico ‘Vincenzo Monti’ di Cesena, in collaborazione con il servizio Musei e gallerie del Comune di Cesena, avvia ‘Tracce’, un progetto condiviso che ha l’obiettivo di valorizzare la Pinacoteca comunale e il patrimonio artistico in essa custodito.Il percorso vede protagonisti gli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

il monti tra scuola e museo nasce il progetto 8216tracce8217 e il nuovo indirizzo classico per l arte

© Cesenatoday.it - Il Monti tra scuola e museo: nasce il progetto ‘Tracce’ e il nuovo indirizzo Classico per l'arte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nell'ex scuola a Cupi di Visso nasce il 'Museo della pastorizia' - Nuova vita per l'ex scuola di Cupi di Visso, che ospiterà il rinnovato "Museo della pastorizia", un centro di aggregazione e una struttura ricettiva legata al rifugio del Parco dei Sibillini. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Monti Scuola Museo Nasce