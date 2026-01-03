Accusato di usura ed estorsione Passa dai domiciliari al carcere

Un uomo di circa 55 anni, accusato di usura ed estorsione, è stato trasferito dal regime degli arresti domiciliari a quello in carcere. La misura è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Lodi, su ordine del Tribunale di Salerno, che ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere. L’indagine evidenzia un cambio di misura per un soggetto già sotto controllo, nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso.

I poliziotti della Squadra Mobile di Lodi hanno eseguito un'ordinanza del Tribunale di Salerno che dispone il ripristino della custodia cautelare in carcere, nei confronti di un italiano di circa 55 anni, sostituendo la precedente misura degli arresti domiciliari, cui era sottoposto nel Lodigiano. L'uomo è accusato di essere coinvolto in un procedimento penale per gravi reati avvenuti tra il 2019 e il 2023, nell'ambito di un' associazione criminale dedita a usura, minacce ed estorsioni, con l'aggravante del metodo mafioso, che sarebbe stato utilizzato per intimidire le vittime e incutere un forte timore per la loro incolumità.

