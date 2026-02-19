Arrestato l’ex principe Andrea d’Inghilterra per abuso d’ufficio

L’ex principe Andrea, fratello del re Carlo III, è stato arrestato dalla polizia britannica il giorno del suo 66° compleanno. La causa è l’accusa di aver condiviso dati riservati riguardanti il caso Epstein. Secondo le fonti, l’arresto si è verificato dopo una lunga indagine che ha portato alla scoperta di conversazioni private tra Andrea e alcuni collaboratori. Le autorità hanno mantenuto il massimo riserbo sull’episodio, ma l’arresto ha già fatto scalpore in tutto il Regno Unito. La vicenda si svolge nel pieno della ribalta mediatica.

Ex principe Andrea, fratello del re Carlo III, fermato dalla polizia britannica nel giorno del suo 66° compleanno con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate legate al caso Epstein. Londra, 19 febbraio 2026 – L' ex principe Andrea d'Inghilterra è stato arrestato oggi dalla polizia britannica con l'accusa di cattiva condotta nell'esercizio di un pubblico ufficio, nell'ambito delle indagini legate al cosiddetto caso Epstein. Secondo quanto riferito dalle principali agenzie di stampa e dai media britannici, l'arresto è avvenuto nella residenza privata di Sandringham, nel Norfolk, proprio nel giorno in cui Andrea Mountbatten-Windsor compie 66 anni.