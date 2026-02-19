L’ex principe Andrea è stato arrestato per aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, secondo quanto riporta la Bbc. L’arresto è avvenuto nel giorno del suo 66° compleanno, durante una visita della polizia alla residenza di Sandringham della famiglia reale. Le autorità sospettano che abbia aiutato Epstein a ottenere dati sensibili, alimentando le discussioni sulla trasparenza dei membri della nobiltà. L’intera operazione ha attirato l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine britanniche.

Nel giorno del suo 66esimo compleanno, la polizia ha fatto visita alla residenza di Sandringham della famiglia reale per arrestare l’ ex principe Andrea, fratello di re Carlo III. L’accusa nei suoi confronti è di cattiva condotta in pubblico ufficio, con ogni probabilità in conseguenza alle indagini sul caso di Epstein. Le macchine della polizia senza insegne si sono presentate nella residenza questa mattina alle 8. La nota della polizia del Regno Unito è molto scarna: “Nell'ambito delle indagini, oggi (19 febbraio) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l'accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio e stiamo effettuando delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Epstein files, arrestato l'ex principe britannico Andrea. Bbc: condivise informazioni riservate col finanziere pedofilo

«Arrestato Andrea», l'ex principe travolto dallo scandalo Epstein. La Bbc: condivise informazioni riservate col finanziere pedofiloAndrea, l’ex principe britannico, è stato arrestato a causa delle accuse di cattiva condotta legate alle sue attività pubbliche.

Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea: "Condivise informazioni riservate col finanziere pedofilo"L'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica perché si sospetta abbia condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein, il noto finanziere accusato di pedofilia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.