Il caso Epstein travolge di nuovo l’ex principe Andrea | nel mirino viaggi ufficiali e incontri privati in Cina e il nodo dell’abuso d’ufficio

Il nome di Andrea Mountbatten-Windsor torna a far scalpore, questa volta per i suoi viaggi ufficiali e incontri privati in Cina, che stanno sollevando nuove polemiche. La sua posizione di rappresentante commerciale del Regno Unito tra il 2001 e il 2011 viene messa sotto accusa, soprattutto per il sospetto di aver sfruttato il ruolo per favorire interessi personali. Recentemente, sono emersi dettagli sui suoi spostamenti e incontri in Asia, alimentando dubbi sulla trasparenza delle sue azioni.

Il nome di Andrea Mountbatten-Windsor torna al centro del ciclone mediatico e politico, questa volta non per le frequentazioni private con Jeffrey Epstein già note all'opinione pubblica, ma per il suo ruolo istituzionale come inviato commerciale del Regno Unito tra il 2001 e il 2011. Un dossier di documenti emersi nell'ambito degli Epstein Files, rilanciato dalla stampa britannica e ora rimbalzato sui media internazionali, ricostruisce una rete di email, fotografie e scambi che sollevano interrogativi pesanti: fino a che punto Epstein avrebbe avuto accesso alle missioni ufficiali dell'ex duca di York? E soprattutto, Andrea avrebbe condiviso informazioni riservate durante l'esercizio di una funzione pubblica? Le rivelazioni riguardano in particolare un viaggio ufficiale in Cina nel 2010, durante il quale l'allora inviato commerciale avrebbe consentito al finanziere statunitense – già condannato nel 2008 per reati sessuali – di organizzare incontri e cene in parallelo all'agenda istituzionale.