Con un cric per auto allargava le inferriate senza fare rumore | in manette il presunto autore di 80 furti - VIDEO

Martedì pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni albanese, sospettato di aver compiuto oltre 80 furti in abitazioni a Ravenna tra il 2021 e il 2024. L’uomo usava un cric per auto per allargare le inferriate senza fare rumore e svaligiare le case. Durante le indagini, sono state raccolte numerose testimonianze e immagini che lo collegano ai furti. L’arresto segue mesi di investigazioni coordinate dalla polizia locale, che hanno portato alla cattura del sospettato nel suo appartamento.

Martedì pomeriggio la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cittadino albanese di 35 anni ritenuto responsabile di innumerevoli furti in abitazione consumati a Ravenna tra il 2021 ed il 2024. Secondo gli investigatori si tratterebbe del famigerato "ladro del cric", ritenuto autore di circa un'ottantina di colpi nel Ravennate. L’indagine è iniziata nel 2021, dopo che si erano registrati diversi furti in abitazione in città, in particolare in zona Fiume Montone Abbandonato, Via Maggiore, Via Ravegnana e Via Poggi. Gli inquirenti avevano notato sin da subito delle circostanze ricorrenti nei furti, oltre all’orario notturno e alla tipologia di beni asportati (solo denaro contante e beni preziosi), particolare era la tecnica utilizzata per guadagnare l’accesso all’abitazione: le inferriate delle finestre venivano divaricate mediante l’utilizzo di un cric per auto, meccanismo che non creava alcun rumore e facilmente trasportabile (diversi i cric rinvenuti sul luogo dei furti).🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Quando la terra si muove senza fare rumore: Niscemi e Roscigno, storie di frane lenteDue piccoli paesi, Niscemi e Roscigno, si trovano di fronte a un pericolo invisibile ma potente: le frane lente.

Leggi anche: Donna aggredita mentre passeggiava con il cane: individuato il presunto autore

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.