Usa sparatoria alla Kentucky State University | almeno un morto Arrestato un sospettato
Una sparatoria si è verificata alla Kentucky State University di Frankfort, Kentucky, causando almeno un decesso e una persona in gravi condizioni. Un sospettato è stato arrestato. L'evento ha sconvolto la comunità universitaria, suscitando preoccupazione e richieste di maggiore sicurezza.
Almeno una persona è stata uccisa e un’altra è rimasta gravemente ferita in una sparatoria avvenuta alla Kentucky State University a Frankfort, in Kentucky (Usa). Un sospettato è stato arrestato dalla polizia. “Condivideremo ulteriori informazioni non appena disponibili”, ha dichiarato il governatore dello Stato Andy Beshear in un post su X, riferendo che “le forze dell’ordine sono sul posto e un sospettato è stato arrestato. Preghiamo per tutte le persone colpite “. La Kentucky State è un’università pubblica storicamente frequentata da afroamericani, con circa 2.200 studenti. We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Usa, sparatoria alla Kentucky State University: un morto e un ferito. Arrestato l’aggressore
L’ultimo saluto del cane-poliziotto alla bara del suo padrone. L'immagine ha commosso Internet: pubblicata dai media americani è cliccatissima sui social network. Stati Uniti - L'agente di polizia Jason, 33 anni, è stato ucciso in una sparatoria in Kentucky ment - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria in California, tre bambini tra le vittime #usa #30novembre Vai su X
Usa, sparatoria alla Kentucky State University: un morto e un ferito. Arrestato l’aggressore - Washington, 9 dicembre 2025 – Una persona è stata uccisa e un'altra è stata ferita in seguito a una sparatoria avvenuta alla Kentu ... Come scrive quotidiano.net
Papa Leone: “Trump? Non è realista fare un accordo di pace sull’Ucraina senza l’Europa” thesocialpost.it
PAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1: Thuram non si accende, Zwayer regala il rigore ai Reds calciomercato.it
L’Atalanta torna grande in Champions: Scamacca e De Ketelaere stendono 2-1 il Chelsea ilgiornale.it
Pagelle Inter Liverpool, i TOP e FLOP del match di Champions League calcionews24.com
LIVE Atalanta-Chelsea 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! oasport.it
Gmail: come liberare spazio sul tuo account per sempre in maniera facile e gratuita screenworld.it