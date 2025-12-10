Usa sparatoria alla Kentucky State University | almeno un morto Arrestato un sospettato

Una sparatoria si è verificata alla Kentucky State University di Frankfort, Kentucky, causando almeno un decesso e una persona in gravi condizioni. Un sospettato è stato arrestato. L'evento ha sconvolto la comunità universitaria, suscitando preoccupazione e richieste di maggiore sicurezza.

Almeno una persona è stata uccisa e un’altra è rimasta gravemente ferita in una sparatoria avvenuta alla Kentucky State University a Frankfort, in Kentucky (Usa). Un sospettato è stato arrestato dalla polizia. “Condivideremo ulteriori informazioni non appena disponibili”, ha dichiarato il governatore dello Stato Andy Beshear in un post su X, riferendo che “le forze dell’ordine sono sul posto e un sospettato è stato arrestato. Preghiamo per tutte le persone colpite “. La Kentucky State è un’università pubblica storicamente frequentata da afroamericani, con circa 2.200 studenti. We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, sparatoria alla Kentucky State University: almeno un morto. Arrestato un sospettato

Usa, sparatoria alla Kentucky State University: un morto e un ferito. Arrestato l’aggressore

Usa, sparatoria alla Kentucky State University: un morto e un ferito. Arrestato l’aggressore - Washington, 9 dicembre 2025 – Una persona è stata uccisa e un'altra è stata ferita in seguito a una sparatoria avvenuta alla Kentu ... Come scrive quotidiano.net