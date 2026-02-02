Violenze sessuali su minori on line due arresti e 4 indagati

La polizia postale di Milano ha arrestato due persone e indagato altre quattro nell’ambito di un’indagine sulle violenze sessuali su minori online. L’inchiesta, condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha portato a scoperte inquietanti sui reati commessi su internet. Gli investigatori hanno raccolto prove che collegano i sospettati a pratiche abusive su giovani vittime. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si prosegue con le indagini.

E' l'esito di un'inchiesta della Procura di Milano, condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale.

