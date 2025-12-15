Tentata violenza sessuale | arrestato dalla Polizia di Stato 40enne

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni di origini nigeriane, ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale. L'intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione, e l'arresto si inserisce nelle attività di contrasto ai reati di natura sessuale sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di origini nigeriane di 40 anni ritenuto presunto responsabile del reato di tentata violenza sessuale. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in via Capecelatro dove era stata segnalata una donna per strada vittima presumibilmente di una violenza sessuale. I poliziotti hanno identificato la presunta vittima, una 32enne rumena, ed un uomo che era ancora visibilmente agitato, identificato in un cittadino nigeriano di 40 anni. Dalle prime dichiarazioni della donna – presunta vittima della violenza – gli agenti hanno appreso che l’uomo lì presente, dopo averla invitata nel suo appartamento per offrirle del cibo, l’avrebbe afferrata con forza da un braccio per poi sbatterla sul letto contro la sua volontà. Tarantinitime.it

