La Polizia di Salerno ha sequestrato 10 panetti di hashish destinati alle piazze di spaccio del centro cittadino. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, fa parte delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Il sequestro contribuisce a rafforzare le azioni di controllo e sicurezza nelle aree più a rischio della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Erano destinato a rifornire le piazze di spaccio i 10 panetti di hashish sequestrati dalla Squadra Mobile di Salerno, nell’ambito di un’attività volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel centro cittadino. In manette è finito T.N. a cui ora i poliziotti e la procura di Salerno contestano il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Addosso anche la somma di 19mila euro ritenuto provento dell’attività illecita, anche questa sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Hashish per le piazze di spaccio di Salerno, arrestato dalla Polizia

