Una donna è stata arrestata all’aeroporto di Las Vegas perché ha lasciato il suo barboncino, Jet Blue, senza possibilità di seguirlo. La donna si stava preparando a partire, ma ha deciso di abbandonare l’animale nel terminal. I testimoni hanno chiamato le forze dell’ordine, che hanno trovato il cane spaventato e solo. Ora, Jet Blue aspetta di essere affidato a una nuova famiglia, mentre le autorità indagano sui motivi dell’abbandono. La piccola vicenda ha attirato l’attenzione di molti passanti.

All’aeroporto internazionale di Las Vegas, una donna è stata tratta in arresto dopo aver deliberatamente abbandonato il proprio animale domestico poco prima di imbarcarsi su un volo di linea. Il caso è stato documentato dalle telecamere di sorveglianza e diffuso dalle autorità locali, che si sono messe subito in azione. Secondo le ricostruzioni fornite dal Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD), la passeggera si è presentata ai banchi del check-in accompagnata da un piccolo barboncino di due anni (un incrocio tra Golden Doodle e Mini Poodle). Dopo aver appreso dal personale di terra di non poter imbarcare l’animale a causa della mancanza della documentazione necessaria per registrarlo come animale di servizio, la donna ha preso una decisione drastica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Arrestano la sua padrona perché lo ha abbandonato all’aeroporto: ora il barboncino Jet Blue avrà una nuova famiglia

